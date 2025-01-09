Дарья Высоцкая: про старые и новые налоги ̶д̶л̶я̶ ̶ч̶а̶й̶н̶ понятным языком

Кого затронут изменения в налоговом законодательстве? Что такое «дробление бизнеса» и с чем его «едят»? Что за зверь «дифференцированная шкала НДФЛ» и зачем об этом знать Иванову Иван Иванычу?