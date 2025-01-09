День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.01.25 12:00
Дарья Высоцкая: про старые и новые налоги ̶д̶л̶я̶ ̶ч̶а̶й̶н̶ понятным языком
Кого затронут изменения в налоговом законодательстве? Что такое «дробление бизнеса» и с чем его «едят»? Что за зверь «дифференцированная шкала НДФЛ» и зачем об этом знать Иванову Иван Иванычу?
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - юрист, специалист по налоговой оптимизации Дарья Высоцкая отвечает на эти важные для каждого из нас вопросы.
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