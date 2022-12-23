Дарья Яркова и Анна Федорова: между Новым годом и Рождеством – чем удивит северян семейный фестиваль «Зимандра 2023»

Семейный фестиваль «Зимандра 2023» пройдёт в Мончегорске 6 и 7 января 2023 года. В новогодние каникулы на берегу Имандры состоится фестиваль зимних гуляний и арктических традиций. В программе уличная ярмарка, мастер-классы, фудкорт, спортивные активности. Фестиваль пройдёт сразу в четырёх локациях Мончегорска.

Семейный фестиваль «Зимандра» в городе металлургов впервые соединит в себе традиции зимних гуляний с колоритом Арктики. Горожане на два дня погрузятся в праздничную атмосферу: площадь Революции, парк им. Бровцева, Ленинградская набережная и горнолыжный курорт «Лопарьстан» — все локации фестиваля превратятся в сказку благодаря украшениям из льда и снега. Вход на фестиваль свободный.

Фестиваль «Зимандра» — часть зонтичного бренда Imandra Fest, благодаря которому весь год в Мончегорске и области проходят мероприятия, объединяющие природу, спорт, людей и активный отдых.

Чем фестиваль отличается от привычных зимних забав? Какая программа ждёт северян? Как прошёл год для Агентства развития Мончегорска? Об этом и не только идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Дарьей Ярковой, руководителем направления «Туризм» Агентства развития Мончегорска, и Анной Федоровой, директором Агентства развития Мончегорска.