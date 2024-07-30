Дарья Яркова: о VI фестивале северной культуры «Имандра»

17 и 18 августа 2024 года в Мончегорске состоится VI фестиваль северной культуры «Имандра» (ранее «Imandra Viking Fest»).

За пять лет фестиваль вырос в крупнейшее событие Арктического региона, например, количество посетителей в 2023 году превысило 15 тысяч человек за два фестивальных дня.

А что ждёт гостей в этом году?

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дарья Яркова, руководителя направления туризма и брендинга Агентства развития Мончегорска, подробно рассказывает о программе фестиваля северной культуры «Имандра».