Дарьяна Рогова, учитель русского языка и литературы Мурманского политехнического лицея: о вечной профессии и участии в телепроекте «Классная тема»

Мурманский учитель русского языка и литературы Дарьяна Рогова прошла в полуфинал телепроекта «Классная тема». Это телепроект, в котором яркие, креативные и талантливые учителя соревнуются за право провести свой урок на всю страну в эфире телеканала «Россия 1». Только семь учителей, которые наберут больше всего голосов (по одному от каждого предмета), примут участие в гранд-шоу на телеканале «Россия 1».

Дарьяна Рогова признаётся, что мечтала о своей профессии с детства. В своё время она училась в Мурманском политехническом лицее, а четыре года назад вернулась в его стены в качестве педагога. В работе не разочаровалась, наоборот, постоянно стремится к совершенствованию навыков. Так, тёплым летним вечером Дарьяна Сергеевна увидела кастинг в телешоу «Классная тема», где отбирают лучших преподавателей со всей страны, и решила проверить свои силы. Она уже вышла в полуфинал телешоу, на этом этапе она представила для зрителей увлекательной урок, который вызвал множество хвалебных отзывов. Используя необычную подачу - с помощью мемов и песен она раскрыла тему «Обращения».

«Друзья, регион, надеюсь на вашу поддержку», – обратилась Дарьяна Рогова к землякам и коллегам на своей личной странице в соцсетях. И программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» решила поддержать Дарьяну Рогову, пригласив её в студию. Почему мемы и джаз? Как шла подготовка и какие результаты голосования? Разговор об этом и не только идёт Дарьяной Роговой, учителем русского языка и литературы Мурманского политехнического лицея в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».