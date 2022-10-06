День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.22 20:00
Дарьяна Рогова, учитель русского языка и литературы, раскрывает свои профессиональные секреты
Мурманский учитель русского языка и литературы Дарьяна Рогова прошла в полуфинал телепроекта «Классная тема». Это телепроект, в котором яркие, креативные и талантливые учителя соревнуются за право провести свой урок на всю страну в эфире телеканала «Россия 1». Только семь учителей, которые наберут больше всего голосов (по одному от каждого предмета), примут участие в гранд-шоу на телеканале «Россия 1».
Дарьяна Рогова признаётся, что мечтала о своей профессии с детства. В своё время она училась в Мурманском политехническом лицее, а четыре года назад вернулась в его стены в качестве педагога. В работе не разочаровалась, наоборот, постоянно стремится к совершенствованию навыков. Так, тёплым летним вечером Дарьяна Сергеевна увидела кастинг в телешоу «Классная тема», где отбирают лучших преподавателей со всей страны, и решила проверить свои силы. Она уже вышла в полуфинал телешоу, на этом этапе она представила для зрителей увлекательной урок, который вызвал множество хвалебных отзывов. Используя необычную подачу - с помощью мемов и песен она раскрыла тему «Обращения».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
-Скоро в эфире23:30«Медицина будущего». Научно-популярная программа (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается снижение цен на морковь, яйца и чёрный байховый чай-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 85 копеек, евро - почти на 18 копеек-PRO Энергетику (18+)Инженер Кольской АЭС занял первое место в конкурсе специалистов коммерческого диспечирования-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширена государственная поддержка граждан, страдающих фенилкетонурией