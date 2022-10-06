Дарьяна Рогова, учитель русского языка и литературы, раскрывает свои профессиональные секреты

Мурманский учитель русского языка и литературы Дарьяна Рогова прошла в полуфинал телепроекта «Классная тема». Это телепроект, в котором яркие, креативные и талантливые учителя соревнуются за право провести свой урок на всю страну в эфире телеканала «Россия 1». Только семь учителей, которые наберут больше всего голосов (по одному от каждого предмета), примут участие в гранд-шоу на телеканале «Россия 1».