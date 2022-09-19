Дарьяна Рогова, учительница из Мурманска, претендует на звание лучшей учительницы России

Дарьяна Рогова, учительница русского языка и литературы: «Я подала заявку в последний день приёма заявок. Это было десятое августа, ещё и мой день рождения. И как-то думала, попробуем, и попробовала».

Дарьяна Рогова - преподаватель русского языка и литературы, признаётся, что мечтала об этой профессии с детства. В своё время она училась в Мурманском политехническом лицее, а четыре года назад вернулась в его стены в качестве педагога. В работе не разочаровалась, наоборот, постоянно стремится к совершенствованию навыков. Так, тёплым летним вечером Дарьяна Сергеевна увидела кастинг в телешоу «Классная тема», где отбирают лучших преподавателей со всей страны, и решила проверить свои силы.

Дарьяна Рогова, учительница русского языка и литературы: «Я подала заявку в последний день приёма заявок. Это было десятое августа, ещё и мой день рождения. И как-то думала, попробуем, и попробовала».

- Как ваша семья отреагировала на участие в проекте?

- Очень положительно. Муж у меня очень активный человек, такой же как я. Потому он был безумно рад. Потому что это было нереально. Этот шанс был один из миллиона, точнее один из шести тысяч. Конечно, родители, бабушки, дедушки, тёти - у меня очень большая семья. Они все болеют, все меня любят, поддерживают. Это очень ценно.

Дарьяна Рогова вышла в полуфинал телешоу, на этом этапе она представила для зрителей увлекательной урок, который вызвал множество хвалебных отзывов. Используя необычную подачу - с помощью мемов и песен она раскрыла тему «Обращения».

Дарьяна Рогова, учительница русского языка и литературы: «Вы знаете, сейчас просто мир меняется, дети меняются. Нужно пытаться как-то их заинтересовывать и увлекать. А мемы - это одно из самых, наверное, популярных, чем можно увлечь ребёнка».

- Чувствуете поддержку мурманчан?

Дарьяна Рогова, учительница русского языка и литературы: «Да, однозначно чувствую поддержку. Это и коллеги, и семья, и жители нашего региона пишут, оставляют комментарии положительные, даже в личные сообщения пишут и просят взять их ребенка к себе, когда выпущу своих восьмиклассников и взять пятиклассников. Очень ценно, очень приятно, я в восторге».

Любовь детей – это, пожалуй, одно из главных достижений для учителя. По словам Дарьяны Сергеевны, с детьми можно выстроить общение либо на страхе, либо на дружбе. Она выбрала второй вариант, и не прогадала.

Лаура Бардюкова, Валерия Колоскова, ученицы 8 «В» класса МБОУ МПЛ: «Она умеет увлечь своим предметом. Она очень интересно о нём рассказывает, всегда живо - она всегда придумывает интересные, интерактивные задания, по типу викторин и т.д. Поэтому мне очень нравится Дарьяна Сергеевна. У Дарьяны Сергеевны большое богатое воображение, которым она прекрасно пользуется».

Мария Бурдина, ученица 8 «В» класса МБОУ МПЛ: «Это очень харизматичный, добрый человек, который всегда найдёт к нам подход и всегда сможет нам что-то рассказать и посоветовать».

- Почему Дарьяна Сергеевна должна победить?

- Потому что Дарьяна Сергеевна лучшая!

Проект «Классная тема» призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж одной из важнейших профессий. В финале лидеры голосования смогут выступить для всей страны на федеральном канале, а победитель шоу получит возможность вести авторскую программу.