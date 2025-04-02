Дать импульс в схватке за жизнь: информационный равный консультант из Москвы посетила Печенгский район и Мурманск

Помогать этично и безопасно – это особый навык, когда речь идёт о поддержке людей с онкозаболеваниями. Наличие его и подтверждает сертификат, полученный равными консультантами после прохождения специального обучения.

Впрочем, за таким документом у каждого специалиста собственная болезнь, реабилитация и понимание того, что кому-то твои знания могут сохранить жизнь.

Светлана Неретина, информационный равный консультант, г. Москва: «Эта благодарность, как агония. Ты хочешь спасти всех (это я условно), ты чувствуешь в себе сильное направление, для меня – это информационная часть. И я не беру на себя эмоциональную поддержку, я буру информационную часть».

Счастливые примеры успешного лечения, уверяют онкопациенты, могут вернуть стимул бороться тем, кто его потерял, или стать толчком на пути к принятию болезни. Ведь нередко внутреннее состояние влияет и на физическое здоровье.

История Светланы Неретиной стала в своё время мотивацией для Натальи Будько, которая сегодня руководит организацией, помогающей взрослым с онкозаболеваниями не опускать руки.

Наталья Будько, руководитель АНО «Просто будь!» Мурманской области: «Почитав историю Светы, я поняла, что у меня ещё всё прекрасно. Если уж Света справилась с тем, с чем она справилась (а это была действительно тяжёлая история), то я то уж точно смогу справиться».

Светлана Неретина, информационный равный консультант, г. Москва: «Моя история включает всё лечение: была операция, лучевая терапия, прогрессирование, меня признали паллиативной, сказали, никаких схем лечения не осталось».

Светлана не опустила руки, она отказалась умирать, и в схватке с раком победила. Именно этот опыт и позволяет консультанту быть с онкопациетами на одной волне и с хладнокровием подходить к решению острых проблем.

Наталья Будько, руководитель АНО «Просто будь!» Мурманской области: «Равный – равному. Эта история начиналась с ВИЧ-инфицированных: они сложно социализировались, им нужна была помощь тех, кто их понимал. Мы сегодня, наше сообщество, мы равные, потому что все прошли историю онкодиагноза».

Напомним, что в Мурманской области консультативную, юридическую, психологическую помощь и поддержку оказывает сообщество для взрослых с онкозаболеваниями «Просто будь!». Благодаря грантовому проекту организации и инициативным кураторам и стала возможна встреча с равным консультантом как для девушек из Печенгского района, так и из Мурманска.