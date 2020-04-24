Дата окончания Второй мировой войны переносится со 2 на 3 сентября

Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Закон, после принятия его Госдумой, был принят сообществом страны неоднозначно. Против переноса выступили в Совете при Президенте страны по развитию гражданского общества и правам человека. Его председатель Валерий Фадеев обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой учесть позицию совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в День памяти жертв теракта в Беслане.

Матвиенко ответила, что закон восстанавливает историческую справедливость и не предполагает каких-либо праздничных мероприятий в этот день.