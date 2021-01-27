Даты, которые нельзя забывать

Особый день в нашей истории. 77 лет назад завершилась блокада Ленинграда. То, что пришлось вытерпеть людям в то страшное время, сейчас сложно представить. Во всем мире 27 января вспоминают и о ещё одной величайшей трагедии человечества – холокосте.

Два знаковых события, связанных с крупнейшими гуманитарными трагедиями Второй мировой войны, произошли с разницей ровно в один год. Ленинград - город, ставший символом мужества и самоотверженности всего советского народа, держал оборону 872 дня. Под постоянными бомбежками и обстрелами, от голода и холода погибли около миллиона человек. В 1944 блокада Ленинграда пала.

Помнить об этом важно и нужно. Как и о холокосте - чудовищном истреблении еврейского народа нацистами. 27 января 1945 года Красная Армия освободила Освенцим. Узниками этого лагеря смерти на тот момент были несколько тысяч человек, включая детей. А за все существование Освенцима нацисты замучили там порядка полутора миллионов человек. Подавляющее большинство были евреями, в том числе из СССР.