Даты, которые задали новостийный тон недели: 80-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Мурманскому областному драматическому театру исполнилось 85 лет и 90-летие со дня рождения художника Зураба Константиновича Церетели

Российский онлайн-сервис для организации путешествий назвал десятку самых атмосферных катков России. В топ попало и ледовое поле на Центральном стадионе Мурманска. По данным портала, его называют самым северным в мире и крупнейшим за Полярным кругом.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области, и Инна Ставнийчук, заместитель начальника УФСИН России по Мурманской области.

В Мурманской областной Думе прошло первое в этом году собрание законодателей. На заседании было принято решение о досрочном прекращение полномочий депутата Мурманской областной Думы, а ранее мэра Оленегорска Олега Самарского, который в 2023 году был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями…

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По словам парламентариев, конфискация - не вид наказания, а мера уголовно-правового характера. В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества. Как подчеркнули в Госдуме, речь идёт именно о том имуществе или деньгах, которые получены преступным путём, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.

Управление Росреестра по Мурманской области посчитало сколько индивидуальных жилых домов было построено и официально оформлено в нашем регионе. В течение прошлого года на государственный кадастровый учёт было поставлено 537 индивидуальных жилых домов. При выборе материалов для строительства жители региона традиционно отдают предпочтение дереву – таких зданий почти 60%. Около 32% построено с использованием различных технологий и материалов, например, дерево и кирпич, или блоки и бетон. «2023 был достаточно удачным для жилищного строительства региона. Люди всё больше хотят жить в своём доме и на природе. В новом году региональным правительством уже дан старт программе «Свой дом в Арктике» и надеемся, что объём индивидуального жилищного строительства в Мурманской области будет расти», - отмечает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Совсем скоро в двери жителей Мурманской области постучат. Но бояться не стоит, ведь впереди выборы и напомнить о них придут специально обученные люди. Проект «Информ УИК» стартует в Мурманской области, как он будет проходить, мы расскажем прямо сейчас…

Когда спасение человека идёт на минуты, то важно правильно выбрать маршрут. Если земным транспортом это слишком долго, то на помощь прилетает вертолёт санавиации и в кратчайшие сроки доставляет пациента к врачам…

125 граммов хлеба на душу. Благодаря какой силе продержались блокадники в самые годные в истории Ленинграда 900 дней. К акции «Блокадный хлеб» присоединились жители Полярного.

В Мурманске сотрудники Росгвардии поздравили бывшую жительницу блокадного Ленинграда, ветерана Великой Отечественной войны Нину Карловну Ткаченко с круглой датой – 80-й годовщиной освобождения города на Неве. Нина Карловна в 9-летнем возрасте летом 1941 года оказалась в блокадном Ленинграде и только чудом, на перекладных с посторонними людьми осенью 1943 года добралась в Мурманск к своим родителям, проведя в пути два с половиной месяца. В годы Великой Отечественной войны и после неё Нина Карловна активно трудилась. С 1989 года она связала свою жизнь с вневедомственной охраной, став почётным ветераном ведомства. Недавно Нина Карловна закончила работу над очерками своего детства и юности, в них она описала все пережитые события блокадного времени.

В Кольскую ЦРБ поступило восемь новых автомобилей для обслуживания населения. Отечественные «LADA Granta» и «Niva Travel» идеально подходят для езды в арктической местности и будут обслуживать около 10 населенных пунктов.

Российский онлайн-сервис для организации путешествий назвал десятку самых атмосферных катков России. В топ попало и ледовое поле на Центральном стадионе Мурманска. По данным портала, его называют самым северным в мире и крупнейшим за Полярным кругом. Каток работает по вечерам каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье. В сообщении говорится, что ледовую арену украшают огоньки, флажки и внушающее оптимизм изречение «На Севере — жить». Площадка, к слову, заняла восьмую строчку рейтинга, где первые три места авторы материла отдали каткам на ВДНХ в Москве, пространству «Флагшток» в Санкт-Петербурге и озеру Байкал, по замерзшей глади которого также можно прокатиться на коньках.

Первые лыжные состязания наступившего года для военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил Северного флота прошли в Полярном. Участие в гонках приняли представители всех воинских частей объединения, а также сам командующий.

В Мурманске стартовала XIII Российская научная конференция учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика 2024». На торжественной церемонии открытия побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Мурманским подросткам вручили паспорта граждан Российской Федерации на атомном ледоколе «Ленин». Акция «Мы – граждане России» была приурочена ко Дню первооткрывателя, который традиционно отмечают 29 января.

Мурманская медиашкола «Академия телевидения» подвела итоги работы за три года и торжественно завершила специальный курс для детей участников СВО. Четыре месяца ребята бесплатно обучались в «Академии» азам журналистики, общались с корреспондентами, редакторами, создавали собственные видеопрограммы, сюжеты и ролики. Почётным гостем на мероприятии стал губернатор региона Андрей Чибис.

1 февраля Мурманскому областному драматическому театру исполнилось 85 лет. Это целая эпоха, которая запомнится замечательными спектаклями и профессиональными актёрами, чьи имена известны далеко за пределами Мурманской области. В культурной жизни Кольского Заполярья театральное искусство занимает особое место – каждый сезон на сцене Мурманского областного драматического театра разворачиваются новые спектакли, премьеры которых всегда проходят с аншлагом. Сейчас в репертуаре мурманской облдрамы российская и зарубежная классика, современная драматургия, а также красочные постановки для маленьких северян. Артисты театра мастерски играют не только на родной сцене, но и гастролируют по разным уголкам Мурманской области. В театре трудятся талантливые режиссёры, художники-постановщики, костюмеры – все, кто создаёт спектакли на важнейшие темы и развивает культуру в Кольском Заполярье.

Коллекцию областного художественного музея пополнили картиной Зураба Церетели. Кроме того, в Центре современного искусства в Мурманске открыли выставку, приуроченную к 90-летию со дня рождения художника. Зураб Константинович Церетели – художник-монументалист, скульптор, живописец. Для искусства Церетели, характерна изобразительная и энергетическая среда, свойственная так называемому «магическому реализму». На выставке представлены живописные произведения из нескольких серий и скульптурные композиции - всего более 50 произведений автора. Один из экспонатов - натюрморт из серии «Я садовником родился» 2014 года пополнит коллекцию Мурманского областного художественного музея. Картина была передана учреждению самим художником. Посетить экспозицию можно в Культурно-выставочном центре Русского музея на улице Софьи Перовской с 3 до 17 марта.