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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.23 19:30

«Давай, вступай»: сегодня на станции переливания крови ажиотаж

Люди приходят сдавать кровь на типирование, чтобы попасть в регистр костного мозга. Порядка пяти тысяч россиян ежегодно нуждаются в косном мозге. Мурманск – не исключение.

Чтобы привлечь внимание к нехватке доноров в сентябре запустили марафон «Давай, вступай», в котором участвует порядка 85 городов, в том числе и наш областной центр.

Алексей Мухин, заместитель главного врача по организационно-методической работе Мурманской областной станции переливания крови: «Ежегодно около пяти тысяч человек нуждается в пересадке костного мозга, порядка тысячи из них – это дети. Чтобы найти им генетического близнеца – это совпадение примерно 1 к 10 тысячам, а то и больше. Поэтому не каждый пациент на данный момент может найти себе такого донора. И чем больше у нас будет доноров состоять в этом регистре, тем больше шанс у некоторых будет выжить».

На данный момент в России насчитывается около 300 тысяч доноров косного мозга, но этого недостаточно, чтобы помочь всем нуждающимся. Многие не знают, как можно сдать кровь на типирование, а для этого всего лишь нужно пройти регистрацию на портале госуслуг и прийти на станцию переливания крови.

Наталия Дрюкова, врач-трансфузиолог отдела комплектования донорских кадров Мурманской областной станции переливания крови: «У нас на станции любой человек может вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга.  Для этого нужно сдать пробирочку, заполнить анкету, заявление. Это может сделать абсолютно любой гражданин Российской Федерации независимо от того, где он находится».

Вступить в ряды доноров крови было мечтой Олеси Колтаковой ещё с юности. Сейчас за её плечами уже десятки процедур, но на типирование костного мозга она решилась только сейчас.

Олеся Колтакова, донор: «Собирали кровь после ДТП, там ребёночку она нужна была. Мне не разрешили. До 18 лет мне не хватало месяца два-три. Собственно говоря, это сподвигло пойти позже сдавать кровь. Это не очень больно. Во всяком случае, не больнее, чем сдать кровь из пальца».

Марафон «Давай, вступай» завершится в Архангельске, однако, это не значит, что кровь на типирование больше принимать не будут. Её также можно будет сдать на станции переливания крови.

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