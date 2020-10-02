Давайте найдём белоснежную Лилу-потеряшку!

Житель Снежногорска Николай Евдокимов ищет пропавшую персидскую кошку по кличке Лилу. Она потерялась в конце июля на трассе в районе Коми, когда вместе с семьей возвращалась из отпуска на автомобиле.

Тогда питомца найти не удалось. Но несколько дней назад в интернете появились посты о том, что на автодороге Санкт-Петербург–Мурманск автолюбители замечают белоснежную кошку, ищущую дорогу домой. В ней снежногорская семья сразу признала свою потеряшку.

Лилу уже два месяца ищет путь домой. Идёт вдоль трассы, не боясь автомобилей, но сторонясь людей. За это время она прошла больше 240 километров.

Владельцы кошки счастливы, что она жива. Остаётся только найти её. Снежногорцы просят всех, кто увидит на дороге их любимицу, позвонить по указанному телефону и сообщить координаты, чтобы они забрали Лилу домой.

Номер телефона +7963-361-33-84 (Николай Евдокимов).