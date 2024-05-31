«Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни!»

Под таким лозунгом сотрудники Госинспекции безопасности дорожного движения провели акцию в честь Дня защиты детей и начала лета.

Они напомнили правила, подарили подарки и подняли настроение.

В преддверии Международного дня защиты детей Мурманске на площади Пять Углов сотрудники Госавтоинспекции организовали акцию для маленьких пешеходов и пассажиров.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по городу Мурманску: «Сегодня мы вручаем детям памятные подарки, дарим памятки по безопасности дорожного движения и напоминаем о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения в летние каникулы».

Среди подарков – кружки, сувениры, а также сертификаты в плавательный бассейн. Три года назад сотрудники Госавтоинспекции инициировали эту акцию, чтобы обратить вынимание на такую социальную проблему, как детский травматизм, особенно в летний период. По словам сотрудников полиции, большая часть дорожных происшествий происходит по вине взрослых, а не детей, поэтому ПДД важно и нужно напоминать всем.

Информационные памятки вручали и водителям.