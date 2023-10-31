«Давайте познакомимся»: традиционное музыкально-юмористическое мероприятие прошло в Гимназии г. Полярного

Это, признаётся не одно поколение школьников, создаёт в учреждении особую атмосферу, которое отличает гимназию от других школ города.

Для многих артистов этого праздника выходы на сцену школьного зала – одни из последних. Уже в мае для них - смелых, молодых и амбициозны - прозвучат последние звонки. А разве это не повод познакомиться?

Кто бы, например, узнал, что Артём неплохой музыкальный экспериментатор?

Артём Прокопенко, ученик Гимназии г. Полярного: «Что я сделал эксклюзивного? Написал композицию для рэп-баттла. Немного времени на это потребовалось, но я думаю, всем понравилось».

Уже больше десяти лет это событие объединяет и гимназистов, и их родителей, и учителей: всего два месяца от начала учебного года, а уже бесконечные репетиции и долгожданный итог: готовые полноценные номера, где над каждой минутой работала команда.

Татьяна Цыпнятова, директор Гимназии г. Полярного: «Помогают родители, но самые главные участники, конечно, дети».

Елизавета Зламан, директор Информационно-методического центра ЗАТО Александровск: «Самое главное, что они показывают себя как одна команда: команда школьников, команда учителей. И они все вместе».

Десятиклассникам, которые также участвуют в творческих постановках, есть чему поучиться у более опытных старших ребят. Но уже сейчас особенно чувствуется, кто в команде занимает лидирующие позиции, кто ищет более творческие подходы, а кто вовсе готов лишь смотреть на все со стороны.

Арина Шарова, ученица Гимназии г. Полярного: «Готовились долго, муторно, были и слезы. Вместе с тем было очень весело. Но мы добились своего и у нас всё получилось».

Валерия Мысская, ученица Гимназии г. Полярного: «За счёт этого дети показывают, на что они способны, что умеют».

В любую кризисную минуту, когда кажется всё идёт наперекосяк и номер никогда не будет завершён, рядом оказываются наставники, которые утешат, поддержат и направят.

Леонид Гуляев, классный руководитель выпускного класса Гимназии г. Полярного: «И сами ребята, и родители, и педагоги отмечают, что это их сплачивает, раскрывает как личностей, позволяет представить себя перед своими одноклассниками и близкими на новом уровне».

Как правило, от таких событий и остаются неизгладимые впечатления не только на памятном фото, но и в воспоминаниях о школьных днях у ребят.