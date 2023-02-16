«Давайте создадим оперу» - необычное развлечение для молодёжи состоится уже в эту субботу в филармонии Мурманска

Любите ли вы оперу так, как любят эти ребята? 18 февраля в здании Мурманской областной филармонии состоится интерактивная опера. Событие, по истине, заслуживающее внимания.

Андрей Скороходов, дирижёр-постановщик музыкального спектакля развлечения для молодёжи «Давайте создадим оперу»: «Для Мурманска, безусловно, это уникально: во-первых, у нас нет оперного театра и любой оперный спектакль для нас – это огромное событие для города Мурманска, для области. Мурманская филармония даже записала трансляцию и теперь жители не только Мурманской области, но и даже всего мира могут посмотреть на наше творчество».

История о маленьком трубочисте была написана в 1949 году английским композитором Бенджаминном Бриттеном и завоевала успех во всём мире. Позиционируется она как спектакль-игра. И главная её изюминка в том, что зрители принимают непосредственное участие в исполнении оперы.

Екатерина Ефремова, режиссёр-постановщик музыкального спектакля-развлечения для молодёжи «Давайте создадим оперу»: «Это популяризация музыки. Для зрительских масс. Он продумал всё – и участие зрительного зала в спектакле – зритель на протяжении всей истории точечно подключаются и поют. Сам композитор продумал ту часть, где зрители учат песни. То есть, купили билет, пришли, сели в зал, с чего они запоют-то вдруг? Учатся, разучивают песни, смотрят тексты, учат ноты. И это тоже композитором всё оговорено и продумано».

Что бы поставить спектакль, артистам потребовалось 9 месяцев. Главные его герои – дети и актёры совершенно разных возрастов.

Виктория Кивековская, исполнительница роли Джульетты: «Первое время было трудно перестроиться, но сейчас уже пошла работа с детьми и легче стало ощутить себя ребёнком».

Все участники проекта люди, так или иначе связанные с музыкой или театром. Кто-то сам выступает, кто-то пока только наслаждается периодом студенчества, кто-то преподаёт в школе искусств.

Иван Дудецкий, исполнитель роли маленького трубочиста: «Я хочу стать музыкантом, как папа. Он и оркестром дирижирует, и гитаристов, и барабанщиков учит».

По словам постановщиков, невероятные эмоции от спектакля получат и взрослые, и дети.