Давно забытое: пункт приёма вторичного сырья «Вторматик» открылся в Мурманске

В Мурманске в эти выходные на стоянке по адресу Кольский проспект 51 открыли первый пункт приёма вторсырья «Вторматик». Теперь северяне могут за денежное вознаграждение сдавать вторсырье для его дальнейшей переработки.

Сформировать у населения культуру раздельного сбора отходов - основная задача экологов и компаний, которые занимаются переработкой вторичных ресурсов. Для этих целей в Мурманске открыли пункт приёма вторичного сырья «Вторматик». Такие же экопункты уже работают в Саратовской, Волгоградской и Челябинской областях. Наш регион не остался в стороне.

Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Ситиматик»: «В этом году планируется установить по Мурманской области ещё 200 дополнительных так называемых боксов по сбору пластиковых отходов - сетки. С 2019 года мы их устанавливаем, но вот в этом году 200 ещё новых появится в Мурманской области».

На первом этапе работы экопункт принимает пластиковые бутылки, канистры и флаконы из-под воды и масла, твёрдые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, гофрированный картон. В дальнейшем среди «оплачиваемого» вторсырья появятся текстиль и книги без переплёта.

В день открытия пункта на Кольском проспекте, 51 сдать вторсырьё приехали сотрудники компании «АтомЭнергоСбыт». Фургон картона, бумаги, пластика собрали волонтёры предприятия. Марина Вагина и Ирина Агафонова вместе с дочками Василисой и Аней осознано подошли к этому вопросу.

Марина Вагина, сотрудник Филиала «АтомЭнергоСбыт», г. Мурманск: «Мы на работе изучили, какой пластик можно сдавать, какой нельзя. У меня дома отдельный пакет для бутылок, этикетки в один пакет, крышки в другой пакет, потом всё приносим на работу и сдаём».

Анна Агафонова, участница мероприятия: «Надо беречь природу, собирать мусор, а лучше не мусорить».

Также в экопункте установлен ящик центра экологических инициатив «Чистая Арктика» для сдачи пластиковых крышек.

Илья Посохов, менеджер проекта центра экологических инициатив «Чистая Арктика»: «Суть акции «Крышечки надежды» очень простая: люди приходят, сдают крышечки, а мы эти крышечки перерабатываем. А денежные средства от переработки этих крышечек передаём в различные благотворительные фонды».

С полным перечнем принимаемых вещей и расценками можно ознакомиться на сайте экопункта «Вторматик» в разделе «Мурманская область». Благодаря этому проекту повышается отбор полезных фракций, которые в дальнейшем будут переработаны и получат вторую жизнь.