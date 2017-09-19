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День за днём с «Арктик-ТВ»19.09.17 19:30

Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска

Вторник для мурманских полицейских и спасателей выдался напряжённым. Работать тревожным службам пришлось в полном составе. По Мурманску прокатилась волна сообщений о минировании. С 12 часов анонимные звонки поступили в 11 организаций города. Среди них - крупные отели, торговые центры, а также здание правительства Мурманской области.

Волна телефонного терроризма, прокатившаяся по всей России, достигла сегодня и Мурманска. По неофициальной информации, в городе эвакуировали людей из 11 объектов: торговые центры, гостиницы и здание областного правительства. Днём в центре города работают полицейские, спасатели и кинологические группы с собаками. Но официальных сообщений по сложившейся ситуации в СМИ не поступало.

А в это время в центре Мурманска большое скопление тревожных служб. В районе площади Пять Углов сообщения о минировании получили сразу три организации: два небольших торговых центра и Деловой центр «Меридиан». Сотрудников и гостей организаций оперативно вывели на улицу, а в зданиях теперь трудятся кинологи с собаками - пытаются найти подозрительные предметы, речь о которых шла в сообщениях по телефону.

- Никто не говорит, что происходит. Собаки всё обнюхают, - рассказывает Анатолий Данилов, представитель компании с офисами в отеле «Меридиан». – Из здания все вышли.

Среди прочих под телефонное «минирование» попало и здание областного правительства. Здесь телефонным террористам в десяточку попасть не удалось. Паники не было, большинство сотрудников в это время находились на обеде. Остальные спокойно покинули свои кабинеты и дождались полицейских на улице.

А вот для одного из городских кафе обеденный перерыв офис-менеджеров обернулся, наоборот, часом пик. На момент тревожного звонка в помещении был аншлаг, рассказывает сотрудница заведения Наталья Каштанова. Пообедать посетители не успели, но паники удалось избежать.

- Полицейские пришли, спокойно сказали: «Все эвакуируемся». Мы спросили, нам куртки брать? «Да, - говорят, - «Одевайтесь, выходите», -  рассказывает Наталья Каштанова, сотрудник кафе. - Всё было спокойно, даже не успели испугаться.

На всякий случай эвакуировали и жителей жилого дома, на первом этаже которого расположено заведение общепита. Люди информацию восприняли спокойно, но, на всякий случай, забрали с собой самое ценное. Семья Радкевич, например, взяла с собой на улицу домашнего питомца.

- Мы не знаем, что произошло. Мы приехали на обед, а нам сказали, что нас не могут пропустить в дом, - делится своими впечатлениями Татьяна Радкевич, житель дома № 53 по проспекту Ленина. – Но предупредили, что, если дома есть кто-то, то пусть забирают документы и выходят на улицу. Вот мы забрали своего кота, сын вышел на улицу с ним. Сейчас будем ждать, а сколько времени, не знаю.

Чего хотели добиться телефонные террористы - непонятно. Однако можно достоверно сказать, что никаких серьёзных проблем для мурманчан сообщения о бомбе не доставили. Организации, остановка работы которых могла бы парализовать жизнь в городе, анонимных сообщений о бомбе не получали.

В результате грамотной работы тревожных служб проверка сообщений о минировании слишком много времени не заняла.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 219.09.17 20:23 - ВасилийРБК пишет, что за атаками «телефонных террористов» на объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в России может стоять международная хакерская группировка, а источник звонков обнаружили аж в Брюсселе.
Дык, теперь на все звонки из прекрасного европейского города будем все на уши вставать?
№ 119.09.17 20:19 - VolkСтранные события происходят в стране. Центр Мурманска оцеплен, а ни журналисты, ни северяне не могут понять, что происходит: учения, звонок очередного сумасшедшего, осенне обострение... Силовики не комментируют, граждане гадают, относятся к тревожному событию с ухмылочкой и фигой в кармане. Это до добра не доведёт, как я думаю.
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Василий
19.09.17 20:23
РБК пишет, что за атаками «телефонных террористов» на объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в России может стоять международная хакерская группировка, а источник звонков обнаружили аж в Брю
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Volk
19.09.17 20:19
Странные события происходят в стране. Центр Мурманска оцеплен, а ни журналисты, ни северяне не могут понять, что происходит: учения, звонок очередного сумасшедшего, осенне обострение... Силовики не к
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Андрей
19.09.17 14:36
Интересно, пройдёт ли мой комент "...после ознакомления сотрудником редакции."?! :) Был там лично и увидел огромное кол-во мурманчан, и это несмотря на холод, ветер и дождь. Да, было много молодёжи,
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