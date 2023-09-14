«Дебри Кара-Бумбы»: выжить в лесу – задача не из лёгких, если человек не знает простых правил безопасности

Куда можно безопасно ходить? Как добыть еду? Ято делать, если в отряде травмировался человек? Все эти простые, но жизненно необходимые уроки знают дети, которые решили поучаствовать в соревнованиях в рамках Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник».

Чтобы сделать шаг во взрослую жизнь надо отпроситься у родителей и уехать на несколько дней в «Дебри Кара-Бумбы». Что это за место? То самое, где юные северяне принимают участие в соревнованиях «Школа безопасности», полевых лагерей «Юный пожарный», «Юный спасатель» и «Юный водник».

В этот раз проверяли свои силы призёры муниципальных соревнований.

На самом деле «Дебри Кара-Бумбы» - это всего лишь часть леса в посёлке Пушной и берег реки Ворона. Бойскауты жили в палатках и проходили интересные испытания. Внимательно следили за происходящим и помогали организаторы, среди которых представители регионального МЧС, в том числе Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра.

Этап «Поисково-спасательных работ в природной среде» включал в себя поиск и транспортировку пострадавшего, оказание ему первой помощи, подачу международных сигналов бедствия. «Контрольный туристский маршрут» выполнялся как кросс-поход с заданиями. Также были дисциплины «Военизированная эстафета», «Безопасность на дороге» и «Комбинированная пожарная эстафета», где участники должны были на скорость надеть одежду пожарного, выполнить укладку рукава и боевое развертывание, а после сделать комплексное силовое упражнение.