«Дебри Кара-Бумбы»: выжить в лесу – задача не из лёгких, если человек не знает простых правил безопасности
Чтобы сделать шаг во взрослую жизнь надо отпроситься у родителей и уехать на несколько дней в «Дебри Кара-Бумбы». Что это за место? То самое, где юные северяне принимают участие в соревнованиях «Школа безопасности», полевых лагерей «Юный пожарный», «Юный спасатель» и «Юный водник».
В этот раз проверяли свои силы призёры муниципальных соревнований.
На самом деле «Дебри Кара-Бумбы» - это всего лишь часть леса в посёлке Пушной и берег реки Ворона. Бойскауты жили в палатках и проходили интересные испытания. Внимательно следили за происходящим и помогали организаторы, среди которых представители регионального МЧС, в том числе Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра.
Этап «Поисково-спасательных работ в природной среде» включал в себя поиск и транспортировку пострадавшего, оказание ему первой помощи, подачу международных сигналов бедствия. «Контрольный туристский маршрут» выполнялся как кросс-поход с заданиями. Также были дисциплины «Военизированная эстафета», «Безопасность на дороге» и «Комбинированная пожарная эстафета», где участники должны были на скорость надеть одежду пожарного, выполнить укладку рукава и боевое развертывание, а после сделать комплексное силовое упражнение.