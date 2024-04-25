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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.24 19:30

Дебют непрофессиональных художников состоялся в музее Полярного

Арт-группа под руководством североморского живописца Ивана Ворона осваивает искусство уже четыре года, а первым и серьёзным итогом своей работы мастера решили поделиться с александровцами.

Несколько лет назад из столицы Черноморского флота в столицу Северного переехала Антонина Корельская. В этой истории жены моряка девушка особенностей не видит, но, конечно, пришлось влюбляться в Север, а верным помощником в этом стало для Антонины искусство. Так, она вместе с такими же энтузиастами попала на занятия североморского художника Ивана Ворона. Вместе с наставником они осторожно осваивали жанры и стили изобразительного искусства.

Антонина Корельская, художница изостудии при музейно-выставочном комплексе ЗАТО г. Североморск: «Наш руководитель подмечает, что кому подходит, в чём он может развиваться, поддерживает это. Иван Васильевич отметил, что у меня хорошо получаются животные картины в стиле карандашного рисунка, затем сухой пастелью. Он предложил сделать персональную выставку ко Дню защиты животных».

Дебютную для ещё трёх художниц выставку живописи и графики открыли в музее Полярного. Группа изостудии стала для куратора неким экспериментом, а для начинающих живописцев - способом самовыражения.

Елена Разина, художница изостудии при музейно-выставочном комплексе г. Североморска: «Абсолютно непрофессионалы, у нас нет никакого профильного образования. Абсолютно с нуля пришли к Ивану Васильевичу и за четыре года достигли таких результатов. Может, слишком самонадеянно, но мне кажется, у нас получается, мы очень стараемся».

Одними из первых оценили работы художников-любителей участницы женского клуба. Их заседания нередко проходят в музее, в этот раз острые углы обсуждений удалось сгладить искусством.

Ольга Янишина, руководитель женского клуба при александровском кадровом центре: «Когда я вижу эти работы, то понимаю, что они сделаны с особым настроением, теплом. Я восхищаюсь смелостью людей, которые никогда не брали в руки кисти и краски, однажды решаются на новое. Сегодняшний день – это показатель того, как твои мечты могут стать реальностью».

Основу полотен составляют изображения, выполненные масляными красками. Познакомиться с работами художников-любителей можно в музее Полярного до 2 мая.

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