Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости в центр «Ровесник»
Новый год – время дарить подарки. И старый Новый год – тоже. Накануне праздника сотрудники базы отдыха посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник», чтобы подарить им сказку.
В Центре помощи детям «Ровесник» сегодня проживают 40 детей. Это ребята, оставшиеся без попечения родителей. Коллектив центра живёт очень активно: здесь проводят мероприятия, праздники, приезжают в гости к малышам и подросткам неравнодушные жители города и рабочие коллективы организаций.
- Мы реализуем очень много совместных проектов. Эти проекты реализуются вместе с активными гражданами города и различными организациями, - рассказывает Любовь Максименко, директор Центра помощи детям «Ровесник». - Сегодня у нас в гостях одна из таких организаций. Это представители базы отдыха «Чунга-Чанга», которые проявили инициативу и подготовили для детей праздничные мероприятия. Они пришли сегодня к нам с подарками.
Сотрудники базы отдыха «Чунга-Чанга» решили организовать праздник для воспитанников центра, так как не все дети смогли приехать к ним в поместье Деда Мороза и получить подарки.
Анимационная группа базы «Чунга-Чанга», прибывшая в Центр помощи детям, подарила её воспитанникам новогоднюю сказку: сказочные Дед Мороз и Снегурочка поиграли с ребятами и подарили им вкусные подарки.
Впечатления от праздника остались только самые положительные.
Александра Куц, воспитанница центра помощи детям «Ровесник»
Сотрудники базы отдыха «Чунга-Чанга», подарив сказку детям, сами почувствовали праздничное настроение и пообещали обязательно вернуться в «Ровесник» ещё и ни один раз, чтобы встретиться с ребятами, которым так необходимы внимание и забота.