Дед Мороз и Снегурочка вышли на дорогу

Внимание всем автовладельцам! На дорогах Мурманска был замечен Дед Мороз. Он приехал в заполярную столицу раньше срока по просьбе сотрудников ГИБДД.

«Полицейский Дед Мороз» - традиционная акция, которая более 10 лет проводится в Мурманске в преддверие праздника. В костюмах главных волшебников – Деда Мороза и Снегурочки дорожные полицейские поздравляют автомобилистов и напоминают им о необходимости соблюдать правила.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Мурманску: «Можно обратить внимание на то, пока мы стоим здесь, нам уже несколько раз посигналили. Граждане у нас любят эту акцию. В связи с увеличением транспортного потока, в преддверие новогодних праздников хотелось бы в обязательном порядке напомнить водителям, чтобы они были предельно внимательными. В связи с погодными условиями обращать внимание на дорожные знаки. Обязательно соблюдать дистанцию и скоростной режим».

Помогают в проведении акции члены общественного совета, народной дружины, а также ветераны УМВД.

Андрей Овчинников, сотрудник народной дружины «Ветераны ГАИ-ГИБДД Мурманской области»: «Чтобы всё было у всех хорошо. Чтобы всё лучшее перешло на следующий год. Всем безопасных дорог и хорошего настроения. Всех с наступающим Новым годом!».

Помимо беседы о соблюдении правил дорожного движения и поздравлений с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка вручали подарки мурманским автомобилистам. Это полезные сувениры – светоотражатели, обложки для водительских удостоверений, детские раскраски и расписание для уроков.