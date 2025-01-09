«Дед Мороз особого назначения» снова в деле

Военнослужащие морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии красочно поздравили детей сослуживцев.

В костюмах Деда Мороза и Снегурочки они привели к юным северянам служебную собаку - немецкую овчарку по кличке Марта.

Дети с удовольствием общались с гостями, рассказывали им стихотворения, водили хороводы вокруг домашней ёлки.

Каждый ребёнок получил новогодний подарок.

Отметим, что Всероссийская акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» проводится во всех подразделениях ведомства.