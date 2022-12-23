Дед Мороз поздравляет с Новым годом и напоминает о ПДД

Сотрудники дорожно-патрульной службы примерили костюм Деда Мороза, чтобы в праздничной атмосфере ещё раз напомнить детям о правилах дорожного движения.

В преддверии новогодних каникул для школьников города Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Полицейский Дед Мороз». В формате викторины ребята отвечают на вопросы по правилам дорожного движения и получают подарки от главного сказочного персонажа.

Юлия Герасимова, учитель-дефектолог МБОУ г. Мурманска ООШ №26: «Периодически детки нарушают правила дорожного движения, а постоянные напоминания и ещё в такой игровой форме- это очень интересно и познавательно».

Так знания усваиваются лучше, а настроение поднимается и у взрослых, и у детей.

Роман Чернышев, заместитель командира отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Мурманску: «Дед Мороз всегда ассоциируется с добрым новогодним праздником. Плюс к этому, в сознании ребёнка идут ассоциации игры и учения, тем самым создаётся запоминающиеся событие».

Также сотрудники ГИБДД поздравили мурманчан с наступающим праздником. Автомобилистов города призвали соблюдать правила и напомнили о недопустимости управления транспортного средства в нетрезвом состоянии.