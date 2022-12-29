Дед Мороз специального назначения вместе с внучкой Снегурочкой поздравляет детей военнослужащих с наступающим Новым годом

К семье Романовых пришёл Дед Мороз специального назначения. А всё потому, что родители этих детей военнослужащие Росгвардии.

Вместе со Снегурочкой волшебник поздравил малышей с наступающим Новым годом. А те в ответ зачитали стихи.

Наталья Романова, мама: «Весь год учили детки. Кто на утренники готовился в сад, кто в школе. Все по чуть-чуть учили. В нашу семью в первый раз Дед Мороз приходит, поэтому очень рада».

Для детей Романовых визит Деда Мороза долгожданный, потому что он лично посетил их впервые. Поздравления от новогодних волшебников запустили в рамках всероссийской акции, организованной ведомством.

Павел Харченко, начальник пресс-службы управления Росгвардии по Мурманской области: «Стараемся подарить им сказку. Сделать этот день ещё более весёлым, чудесным. И ребята всегда воспринимают с улыбками такие мероприятия, потому что приход Деда Мороза – это элемент волшебства, сказки».

Дед Мороз специального назначения: «Мы приходим для того, чтобы семьям военнослужащих, их детишкам подарить волшебство, радость, счастье, надежду и веселье».

Такие необычные гости в течение всей предновогодней недели посещают семьи военнослужащих Росгвардии в подразделениях Мурманской области.