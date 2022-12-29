Дед Мороз стал донором

В здании Мурманской областной больницы прошла новогодняя акция «С Новым годом, донор!», во время которой Дед Мороз и Снегурочка поздравили доноров с предстоящими праздниками.

За последний год у мурманских доноров крови произошли различные хорошие перемены, например, появилась новая региональная льгота, стартовал проект «Клетки жизни», который направлен на развитие донорства костного мозга, так же увеличилось число людей, вступивших в регистр. Конечно, нельзя не отметить и волонтёров, которые в этом году проявляли себя активно, помогая в акциях и сдавая кровь на станциях переливания.

Ольга Склярова, председатель Мурманской региональной общественной организации доноров «Капля Жизни!»: «Мифы развеиваются, люди перестают бояться и всё получается хорошо».

В этот раз на Мурманской областной станции переливания крови состоялась уже знакомая горожанам акция «С Новым годом, донор!».

Ольга Склярова, председатель Мурманской региональной общественной организации доноров «Капля Жизни!»: «Дедушка Мороз поздравляет доноров, которые перед новым годом ходят сдают кровь, которые делятся частичкой себя. И поздравляет всех с наступающим Новым годом и благодарит их за доброе сердце».

Дедушка Мороз, как оказалось, донорством занимается не первый год. Во время проведения акции он сам сдал свою кровь и пожелал всем хорошего нового года.

Дед Мороз, донор крови: «Я хочу сказать тем, кто ещё не сдавал кровь, что обязательно стоит прийти, друзья».

Напомним, что донором может стать любой человек от 18-ти лет, весом не менее 50-ти килограммов. Всю подробную информацию можно узнать в регистратуре областной станции перебивании крови. Или в сообществе общественной организации «Капля Жизни».