Дед Мороз в бронежилете раздавал подарки детям!

Так Росгвардейцы поздравили с Новым годом детей сотрудников и ребят из подшефных организаций.

Сотрудники регионального Управления Росгвардии устроили конкурсы с подарками своим подопечным в честь Нового года. Главным героем праздника стал Дед Мороз в бронежилете, который показал ребятам, что он готов в любой момент прийти на помощь.

Также в рамках ежегодной акции «Дед Мороз специального назначения» сказочные представители ведомства навестили семьи сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, и ветеранов Великой Отечественной войны.