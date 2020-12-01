Несмотря на то, что губернаторские ёлки в этом году отменены, маленькие жители Заполярья без чудес не останутся. К ним в гости может прийти Дедушка Мороз, да ещё и с подарками.

Пригласить к себе новогоднего волшебника очень просто. Достаточно зарегистрироваться на портале «Наш Север», отправив заявку в специальной категории «Дед Мороз в каждый дом». В ней необходимо указать точную дату и время, когда вы сможете принять доброго персонажа.

Для поддержания праздничного настроения по субботам, начиная с 5 декабря, бригада Деда Мороза и его помощников начнёт развозить сладкие подарки детям в возрасте от 3-х до 14-ти лет. Принять участие в акции могут жители всей Мурманской области.