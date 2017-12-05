Дед Мороз ждёт письма северян

До 30 декабря мурманчане и североморцы могут отправить письмо в резиденцию Деда Мороза. Главный зимний волшебник лично ответит на каждое послание и поздравит северян с новогодними праздниками.

В шести отделениях Почты России в Мурманске установили специальные ящики для отправки писем Деду Морозу. Вынимают корреспонденцию из них каждый день и отправляют адресату в Великий Устюг. Новогодние ящики есть на центральном почтамте, в отделениях Почты на улице Александра Невского, Зои Космодемьянской, Героев Рыбачьего и Книповича, а также на улице Северной в Североморске.

На конверте необходимо написать адрес резиденции волшебника: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

- Дед Мороз отвечает на письма лично, - говорит Олеся Голушкова, специалист по корпоративным коммуникациям мурманского филиала «Почта России». - Главная резиденция его находятся в Великом Устюге. Чтобы письмо дошло в резиденцию, а Дед Мороз смог отправить вам ответ, необходимо в обязательном порядке указать свой обратный адрес с индексом и адрес получателя.