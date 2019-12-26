Дед Мороз ждёт ребят в своём поместье

У школьников наступает долгожданная пора каникул. Провести свободное время весело, познакомиться со сказочными эльфами и Дедом Морозом можно на базе отдыха «Чунга-Чанга», где всегда рады маленьким гостям.

Поместье Деда Мороза расположено в живописном месте - возле залива, на территории базы отдыха «Чунга-Чанга». Во время школьных каникул сюда приезжают группы ребят, чтобы погрузиться в волшебный мир сказочных эльфов, сыграть вместе с ними в подвижные игры и, конечно же, принять участие в увлекательном приключении. Всё действо разворачивается в большом прозрачном куполе.

Снежинка: «Мы встречаем ребят, не даём им замерзнуть, не даём заскучать. Мы собираемся, играем около ёлки, играем в игры, танцы».

В Поместье сказочных персонажей работает почта Деда Мороза. Чтобы все желания сбылись их надо обязательно написать в письме. Журналистам «Арктик-ТВ» стало любопытно, что же хотят себе в подарок третьеклассники.

Эльф: «Что хотят себе на Новый год мальчики и девочки? Электронику, компьютеры, телефоны!».

- Что решили заказать, какой подарок?

- Айфон 11.

- Плэйстэшн 4.

- Я бы хотел себе компьютер, чтобы делать домашнюю работу. Я буду распечатывать книжки на этом компьютере.

Самым ярким событием новогодней программы всегда остаётся появление Дедушки Мороза, которому можно прочитать заранее заготовленный стишок о зиме, ёлке и самом любимом празднике. А старцу больше ничего и не надо, за такой творческий порыв – каждому вручается сундучок со сладостями.

Дед Мороз: «Самое главное, я хотел бы пожелать третьеклашкам хорошо учиться, чтобы родители были послушными. Хорошего настроения на весь Новый год!».

Вы тоже можете побывать в Поместье Деда Мороза, увидеть прозрачный купол и загадать заветные желания. Забронировать удобное время можно уже сейчас, всю информацию можно найти на официальных страницах базы отдыха «Чунга-Чанга» в соцсетях.