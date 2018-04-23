Дедушка Ленин в сердцах коммунистов

Праздничным митингом в центре города мурманские коммунисты отметили 148 годовщину основателя Советского государства.

Красные знамена с символикой партии, праздничные ленточки и традиционные красные гвоздики в руках. Коммунисты Мурманска всех возрастов собрались в центре города у памятника Ленину, чтобы отметить день рождения вождя мирового пролетариата.

- Это такой прекрасный день: светлый, яркий, солнечный, как и сам Ленин, - говорит Татьяна Ковалева, секретарь горкома КПРФ (г.Мурманск). - Ленин, как историческая фигура, очень сложная и неоднозначная. Сейчас его пытаются придать забвению, но это бесполезно. Ленин - это фигура мирового масштаба. Дедушка Ленин - это мое счастливое детство, отрочество, юность, это вся моя жизнь.

Выступая на праздничном митинге, лидеры говорили о значении личности Ленина в мировой истории и истории Кольского полуострова, становление и развитие которого в большей степени выпало на годы СССР.

- И для Мурманска он сделал всё, что возможно. Страна была в разрухе, но выделяется один миллион золотых червонцев того времени на то, чтобы развивать здесь флот, развивать город, - приводит аргументы в защиту Ильича Юрий Ваталин, коммунист. - Всё, что мы имеем, это благодаря тому, что ещё тогда были заложены условия для развития Кольского края.

Такие митинги прошли во многих городах России. По традиции, в этот день юных последователей дела Ильича принимали в пионеры. Пополнились ряды пионеров и в Мурманске.

- Сегодня и на Красной площади в Москве принимают в пионеры. Скоро день пионерской организации. Все, что у нас в стране построено, связано с именем Ленина. Я думаю, для тех, для кого история не пустой звук, кто понимает значение и символ столетия Великой Октябрьской революции, которое мы отмечали в прошлом году, понимают, что всё это связано с именем Ленина, - сказал Олег Рябцев, коммунист.

В завершении торжественного митинга коммунисты возложили цветы к подножию памятника Ленину.