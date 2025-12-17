Дедушки Морозы и Снегурочки заглянули в Мурманский областной онкологический диспансер

Но за праздничными костюмами прятались волонтёры организации «Просто Будь!», которые проводят акцию «Маленькие чудеса для больших побед», чтобы подарить тепло и внимание тем, кто в этом особенно нуждается.

Акция проводится уже в третий раз и число людей, желающих поучаствовать в ней, растёт с каждым годом. Если начиналась она с самодельных открыток, то в этом году волонтёры собрали и передали более 200 подарков. Среди них - цветы, наборы со сладостями, ежедневники, средства личной гигиены и многое другое. Особенность инициативы в том, что она адресована взрослым пациентам онкологического диспансера.

Наталья Будько, руководитель АНО «Просто Будь!»: «Мы знаем, что обычно деткам очень много вручают подарков перед Новым годом, а взрослым ведь тоже хочется маленького чуда, поэтому мы назвали свою акцию «Маленькие чудеса для больших побед».

Среди неравнодушных северян, пришедших с приятными сюрпризами, были люди с разными историями, в том числе те, кто сам боролся с онкозаболеванием и теперь поддерживает тех, кто ещё ведёт этот бой.

Роман Пономарев, заместитель главного врача по хирургии Мурманского областного онкологического диспансера: «Они им помогут, расскажут о том, что болезнь - это не приговор. А мы готовы служить совместно на благо здоровья».

Екатерина Зуброва, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Мурманской области, заместитель главного врача Мурманского областного онкодиспансера: «Уже не первый год нам помогают активно волонтёры, они дарят подарки нашим пациентам. Таким маленьким дополнительном вниманием мы пытаемся поднять предпраздничное настроение нашим пациентам, курс процедур у которых достаточно длительный».

Акция «Маленькие чудеса для больших побед» - это не только про подарки. Это вера и поддержка в трудный период. А в канун Нового года искреннее человеческое внимание становится особенно ценным подарком.