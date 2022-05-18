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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.05.22 19:30

«Деды смогли, мы тоже сможем» - в Долину Славы - на велосипедах

Долина Славы - место символичное. Это место памяти. Недаром, проезжая территорию мемориального комплекса, многие автомобилисты сигналят несколько раз, как бы приветствуя защитников Заполярья. В канун 77-й годовщины Победы к мемориалу отправился и наш коллега Сергей Зигазинский.  

В Долину Славы на велосипедах.  Сергей Згазинский вместе с энтузиастами добрался до комплекса в канун Дня Победы, 7-го мая.

Вячеслав Крутиков, председатель Мурманского велоклуба «Велоотдых»: «Эта акция у нас проводится уже с 2014 года. Это уже традиционно. Садимся на велосипеды, едем в велопоход. Наш один общий девиз: «Деды смогли, мы тоже сможем».

Велосипедисты ехали в Долину не просто так, а чтобы снять репортаж о поисковиках, работе реконструкторов и подвигах бойцов, воевавших в Заполярье.

Сергей Никишин, реконструктор, военно-исторический клуб «Заполярный рубеж»: «Тяжёлое самое вооружение пехотное. Например, пулемёт «Максим» настроен на холостой патрон. Видите, здесь такая смычка. Мы будем применять его в реконструкции боя. Пока он стоит на выставке».

На площадке для зрителей развернули военную технику: бронетранспортёр, несколько КАМАЗов, артиллерийские орудия. Перед экспозицией военнослужащие проводили экскурсии, объясняя тактико-технические характеристики гаубиц. 

Среди участников митинга памяти была Нина Андреевна Почилова. В детстве ей довелось пережить всю трагедию эвакуации с Кольского полуострова.  

Нина Почилова, участник митинга: «Когда война началась, я в Мурманске жила, в Росте. Видела начало войны: самолёты, бомбы, залив. А потом через неделю или две нас эвакуировали, детей отправили в Ивановскую область в город Ивняки.

Привлекла внимание наших коллег и реконструкция боя, устроенная клубами «Титовский гарнизон» и «Заполярный рубеж».

Александр Чапенко, руководитель ГИВРС «Титовский гарнизон»: «Сегодняшняя реконструкция имела название «Морская пехота Северного флота в боях за Родину. 1944 год». Пожалуй, это редкий случай, когда мы представляли некий абстрактный бой без какой-то конкретной привязки».

Подробнее о реконструкции, митинге памяти и его участниках смотрите сегодня в 20.00 в специальном репортаже Сергея Згазинского «ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина Победы» на «Арктик-ТВ» и на сайте телеканала.

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