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День за днём с «Арктик-ТВ»30.11.17 19:30

Дефицит бюджета Мурманска буде расти

И снова бюджет в дефиците! Совет депутатов города  Мурманска приступил к вёрстке главного финансового документа будущего года. По прогнозам, чтобы выполнить все запланированные финансовые обязательства, казне не хватает почти полмиллиарда рублей. На чём сэкономят местные власти, почему областной центр скоро может лишиться одного из иностранных городов-побратимов, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Как и в областной думе, главный  вопрос в повестке заседания городского Совета депутатов – бюджет 2018. Пока проект закона проходит первое чтение, но, по прогнозам, муниципальной казне не хватает почти полмиллиарда рублей. Скорее всего, администрации и депутатам удастся сэкономить, например, на конкурсных процедурах, но всё равно никуда не уходят многочисленные социальные обязательства.

- Дефицит увеличился, доходная часть, по прогнозам, составит 12 миллиардов 603 миллиона рублей, расходы - 13 миллиардов 51 миллионов, - докладывает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - 448 миллионов рублей у нас получается в дефиците.

Заметную брешь в главном финансовом документе будущего года пробьет необходимость строительства новой котельной, которая нужна для организации отопления домов на улице Фестивальной. Народным избранникам придётся поломать голову, чтобы бюджетные  долги не были чересчур большими. Впрочем, без тепла жители Мурманска не останутся. 

- Бюджет 2018 года у нас будет очень напряженным, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации и города Мурманска. - Прежде всего, мы должны обеспечить зарплату работникам бюджетных учреждений, ремонт детских садов, школ, дорог. Но есть и затраты, которые у нас являются непредвиденными, но запланированными, это строительство котельной на Фестивальной улице.

От планирования к международной политике. На обсуждение решено было поставить вопрос, которого изначально не было в повестке. Власти города-побратима Мурманска – Щецина приняли решение снести памятник воинам Красной армии, освободившей Польшу. При этом у местных народных избранников был выбор, можно было реконструировать мемориал. Но на компромисс они не пошли, решив исполнить закон республиканского правительства о запрете пропаганды коммунистического строя и вообще любого тоталитарного режима по максимуму. Мурманский горсовет единогласно проголосовал за  то, чтобы направить польским коллегам из Щецина свою ноту протеста. Инициатором обращения выступил бывший глава областного центра, депутат Государственной Думы Алексей Веллер.  

- В тексте обращения изложены аргументы,  изложено предложение коллегам из города Щецина, чтобы они задумались и, возможно, пересмотрели это решение, - сказал Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. – Если этого не произойдет, тогда Совету депутатов Мурманска есть смысл задуматься и инициировать расторжение побратимских связей.

Алексей Борисович рассказал коллегам и о том, насколько продвинулись в федеральном законодательном органе обсуждения вопроса о продлении программы  по переселению россиян  из ветхого и аварийного жилья. Пока новый проект находится в стадии разработки, но велика вероятность его запуска будущим летом, но о каких-то объёмах финансирования говорить рано. Пока же строительство социальных домов в Мурманской области ведётся за счёт регионального и муниципального бюджетов.

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