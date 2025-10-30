Дефицит бюджета: в Мурманске состоялось плановое заседание городского Совета депутатов

Одной из главных стала тема корректировка бюджета на 2025 год, а также рассмотрение бюджета на плановый период 2026 и 2027 годы.

Народные избранники обсудили бюджет Мурманска. В этот раз были рассмотрены вопросы корректировки доходов и расходов текущего года, который прошёл для города с дефицитом.

Однако, по заверению депутатов, катаклизмов в конце 2025-го не произойдёт. Все расходы по целевым программам будут закрыты, а проекты завершены за счёт привлечения дополнительных средств. Тем временем условия кредитования наконец-то идут навстречу.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Как раз они берутся для того, чтобы город жил … Это один из моментов, который в лучшую сторону влияет на нашу жизнь».

Продолжается работа и по планированию бюджета города на следующий год и плановый период.

Другие темы успели обсудить на заседании депутаты. Например, они одобрили установку мемориальной доски в честь выдающегося мурманского музыкального педагога и заслуженного работника культуры России Татьяны Крыловой.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Очень уважаемому в городе человеку Крыловой Татьяне Дмитриевне будет установлена мемориальная табличка».

Остальные вопросы касались внесенных изменений в Устав города и приведения в соответствие нормативно-правовой базы регламента Совета депутатов города Мурманска, а также других документов.