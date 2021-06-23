Дефицита антиковидных вакцин в России нет!

119 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 61), в Ловозерском районе (+22), в Кандалакшском районе и Мончегорске (+6).

Дефицита антиковидных вакцин в России не возникнет, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Их производят в достаточном объёме, так как для властей вакцинация россиян остаётся приоритетом, добавил представитель Кремля.