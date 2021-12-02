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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.21 19:30

Декада инвалидов - 10 дней особой заботы

Начало декабря традиционно знаменуется началом Декады инвалидов. Региональная общественная организация «Дети-Ангелы» играет особую роль в социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями и оказывает поддержку их родителям.

Каждый день встречать с улыбкой, не замечая тревог и забыв про сложные диагнозы, помогают в общественной организации «Дети-Ангелы Мурмана». Здесь каждый может найти занятие по душе и обрести единомышленников, посетить психологические тренинги и творческие мастер-классы.

Оксана Кошевич, руководитель общественной организации «Дети-ангелы Мурмана»: «У нас семейную гостиную посещают дети от трёх лет. Делимся на группы, например, вторник занимаются группы «Каруселька» с логопедом-дефектологом. Они от одного специалиста к другому переходят».

Организация объединяет около 150 семей, которые воспитывают детей, требующих особого подхода в развитии и образовании. Ребята с ДЦП, задержкой психического развития и другими диагнозами.

Стартовавшая Декада инвалидов учреждена ООН в 1992 году, задача - привлечь внимание к проблемам людей с инвалидностью.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Это то время, когда есть возможность привлечь именно к проблемам, помочь им реализовать свои планы, чтобы они могли реализовать себя и активно участвовали в жизни государства и у нас на Крайнем севере».

По случайному совпадению Декада инвалидов совпадает с Днями волонтёра. Почувствовать себя волшебником, подарить тепло и радость может каждый, достаточно принять участи в акции «Новогоднее чудо».

Евгения Чибис, председатель наблюдательного совета АНО «Единый волонтёрский центр»: «Мы поставили ёлку, где дети из домов-интернатов пишут пожелания Деду Морозу. Вчера она прошла настолько успешно, что половина открыток были разобраны. Сейчас мы довесим открытки на эти ёлки».

Всего таких елок в городе будет 14. В прошлом году благодаря благотворительной акции подарки получили более 500 детей со всего региона.

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