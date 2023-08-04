Декрет и муфельная печь заложили основу увлечению и творческой работе

Будучи в декрете, Анастасия Шелехова занялась лепкой из солёного теста. Это занятие так увлекло мурманчанку, что она решила продолжать осваивать мастерство дальше. И вот, уже почти 10 лет как девушка работает с глиной. Анастасия оборудовала у себя дома мастерскую.

Подарки, созданные своими руками, принимают с особой теплотой. Для одних такой опыт создания сувениров становится хобби, для других – делом жизни.

Будучи в декрете, Анастасия Шелехова занялась лепкой из солёного теста. Это занятие так увлекло мурманчанку, что она решила продолжать осваивать мастерство дальше. И вот, уже почти 10 лет как девушка работает с глиной. Анастасия оборудовала у себя дома мастерскую.

Анастасия Шелехова, мастер-керамист: «Приобрела муфельную печь небольшую, потом гончарный круг. Начала пробовать делать посуду. Но глина - это сырой материал. Лишь после обжига в 1050 градусов она становится керамикой».

На создание одного сувенира у Анастасии уходил до две недель. Да, процесс небыстрый. Сначала необходимо 7 дней сушить сырое изделие, потом оно проходит 12-часовой первичный обжиг, роспись красками и финальный обжиг в муфельной печи и остывание. Большая часть поделок – посуда и сувениры.

Анастасия Шелехова, мастер-керамист: «У меня это новогодняя тематика. Очень нравится делать блюда. Любят у нас люди домики сказочные. Вот часы такие же. Но в основном уклон у меня на север. Такие блюдечки, морошечка и такие хвостики, дзынь-дзынь».

Каждая фигурка уникальна, ведь она создана вручную, а не на бездушной штамповке. Мастер отмечает, что, несмотря на большой спрос, работать становится сложнее из-за отсутствия качественных материалов. Сейчас она использует последние запасы, а на поиски достойной замены им уйдёт время. Но девушка не впадает в панику, а наоборот ищет новые пути развития. Например, признается, что занимается также обжигом по дереву, а ещё дочек учит рукоделию.

Анастасия Шелехова, мастер-керамист: «У меня семья - две взрослые дочери. Они сейчас тоже увлеклись фетровыми брошами, делают их».

На создание новых фигурок Анастасию вдохновляют творческие испытания. Победа стимулирует мурманчанку развивать своё ремесло. Совсем недавно она победила в номинации «Экологический сувенир» конкурса «Сувенир года». Победу ей принёс набор из расплавленного переработанного стекла.