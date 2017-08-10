Дела и думы о городских дорогах

Появится ли на пересечении проспектов Ленина, Кирова и Кольском эстакада? Будет ли сделан выезд с улицы Октябрьской на Нижнеростинское шоссе? Городские власти поделились с журналистами планами по развитию транспортных магистралей Мурманска, а заодно проверили ход выполнения текущих работ на улице Павлова.

Машину, которая режет асфальт как нож масло, строители называют дорожной фрезой. Большая и сложная техника, как ни странно, управляется всего одним человеком. Специалист настраивает глубину среза, а дальше только следит за тем, чтобы крошка от того, что раньше было покрытием дороги, не вывалилась за борта самосвала. Команды водителю грузовика: когда стоять, когда ехать - фрезеровщик отдает с помощью гудков.

Дорожные работы на улице Павлова последний раз вели три года назад. Тогда на подъёме, прозванном в народе «Чиполино» положили обычный асфальт, а в этот раз стандартное полотно заменили более серьёзным – щебеночно-мастичным. Такое, по словам специалистов, не должно пойти паутиной трещин и ям даже после зимних невзгод. Оно выдержит и большой поток автомобилей с шипованными колесами и перепады температур.

- Гарантия на весь асфальт пять лет, но, как показала практика применения этого асфальта, прошло два года с суровыми зимами, а повреждений нет, - отмечает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

Эксперты предполагают, что городские дороги стали меньше изнашиваться из-за введения в эксплуатацию Восточной объездной дороги. Многополосное шоссе «перетянуло» на себя значительный поток автомобилей. Магистраль служит транспортной артерией Мурманска меньше года и поэтому давать конкретные оценки потоку никто не берётся, но что точно известно, «Ленинградка» уже отсрочила некоторые важные дорожные проекты, о которых говорят много лет.

- Глобальные проекты строительства эстакады на «Молодежке», реконструкции Октябрьской улицы, чтобы она выходила на Нижнеростинское шоссе, такие планы есть, они хорошо проработаны, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Но нам надо обязательно оценить, как это будет теперь необходимо с эксплуатацией «Ленинградки».

Если неожиданных ситуаций с погодой не будет, то новое полотно на перекрестке улиц Павлова и Пархоменко положат в течение нескольких дней. После этого останется одна треть запланированных на лето дорожных работ. После проспекта Ленина основную часть строительной техники и рабочих перекинут на Кольский проспект.