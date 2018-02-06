День за днём с «Арктик-ТВ»06.02.18 19:30
Дела семейные - тема нового выпуска программы «Рамки закона»
Разводы и раздел имущества, брак не по расчёту, а по общему соглашению. Адвокаты рекомендуют не пренебрегать брачным договором.
В каких случаях общими будет не только квартира, дача, авто, но и долги?
Звёздные браки и скандальные разводы, раздел имущества и битва за детей. Как развестись в рамках закона и не остаться у разбитого корыта после окончания супружеской жизни? И как добиться выплаты алиментов, если один из родителей не желает финансово участвовать в воспитании детей?
На эти и другие вопросы вы получите ответ в сегодняшнем выпуске программы «Рамки закона» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф
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Последние комментарии
Игорь
06.02.18 20:52
Мошенники с Русского Мёда))))) Пасека Ивановых)))Смешно!!
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Иван
06.02.18 16:31
Да, зима показала, где раки зимуют!
FynjyT
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