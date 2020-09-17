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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.20 19:30

Дела сердечные - северянам доступно высокотехнологичное лечение в Мурманской областной больнице имени Баяндина

Болезни сердца – одно из основных и самых сложных направлений медицины. Лечение пациентов с таким диагнозом требует максимальной внимательности и точности. Для людей, которые столкнулись со сложными нарушениями ритма сердца, необходимо высокотехнологичное лечение в Мурманской областной больнице имени Баяндина, где  работает новое отделение.

Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции недавно заработало в областной больнице имени Баяндина. Оно рассчитано на 15 коек. Планируется, что в год врачи смогут принять порядка 800 человек. Пациенты сюда попадают и экстренно, и планово. По словам заведующего, очередь небольшая, кроме людей с мерцательной аритмией. Таким больным приходится ожидать госпитализации около полугода.

Павел Рогалев, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Мурманской областной больницы имени Баяндина: «Нарушение ритма сердца – это одно из самых частых заболеваний, которыми страдают люди. Самое часто из них – мерцательная аритмия. То есть до 3 процентов людей, а с каждым годом происходит их увеличение, страдают этими нарушениями. А приводит это всё к образованию тромбов внутри сердца, инфарктам, инсультам и сердечной недостаточности».

Операции проводятся малоинвазивным эндоваскулярным вмешательством, то есть без разрезов. И уже через пару дней пациента выписывают. Больным либо ставят стимуляторы, либо делают прижигание.

Павел Рогалев, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Мурманской областной больницы имени Баяндина:  «При нарушениях ритма импульс в сердце бежит куда хочет. Мы своими прижиганиями строим ему «заборы», чтобы он бежал только в том направлении, куда мы хотим. Когда мы сделали прижигание, образуется рубец, через него ток пройти уже не может. Таким образом, строя ему лабиринт, мы направляем его туда куда нужно, чтобы он бежал».

Например, 70-летний Борис Трофимов из Апатитов в этом отделении оказался после  реанимации. По словам мужчины, ранее проблем с сердцем у него не было, но в этом году он начал падать в обмороки. После одного из таких приступов жена с дочкой вызвали скорую, северянина госпитализировали. Оказалось, что ему необходим кардиостимулятор.

Борис Трофимов, пациент: «Я приехал сюда и примерно через час пришли за мной, увезли и сделали операцию. И всё. Вшит сюда кардиостимулятор. Теперь мне долго приходится сюда ходить, проверяться, снимать швы. Они практически не работают в нормальном положении эти батарейки. Когда что-то начинается, пульс снижается, сердце не так начинает работать. Вот тогда она включается, помогает».

Кардиостимулятор – это батарейка с двумя проводками. При нормальном сердцебиении он не работает, но когда начинается аритмия, он включается и помогает восстановить ритм сердца. Теперь мужчина может быть спокоен за своё здоровье. Главное, соблюдать рекомендации врачей.

Комментарии

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