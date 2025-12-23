Делать для людей, а не для галочки: губернатор провёл итоги шести лет масштабного благоустройства в регионе

С 2019 года объём ввода нового жилья в нашем регионе увеличился более чем в три раза, а индивидуального - в пять раз. Об этом сообщил во время заседания правительства губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как прозвучало во время заседания, двигателем роста стали уникальные северные программы: «Семейная» и «Арктическая» ипотеки под 2%. Благодаря им более 2 тысяч семей уже получили ключи от новых квартир. Льготы теперь распространяются и на вторичное жильё, и на новые категории граждан, включая земских работников культуры, многодетные семьи и сотрудников государственных или муниципальных образовательных организаций.

По инициативе губернатора выдано более 1600 сертификатов, а по программе «Гектар Арктики» - 4,5 тысячи земельных участков. Идёт и масштабное расселение аварийного фонда: новое жильё уже получили 5,5 тысячи человек.

С 2020 года в регионе установили более 450 детских и спортивных площадок, преобразили свыше 150 общественных территорий. 450 проектов реализованы по инициативе самих жителей в рамках программы «На Севере - твой проект!». Продолжается комплексное преображение исторического центра Мурманска. Работы на улице Ленинградской областного центра находятся на завершающей стадии и скоро в самом центре города появится современное пространство для прогулок и отдыха. Приоритетный объектом также является центр «Родина».

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Это долгожданный объект 1948 года постройки. Сейчас мы все видим, как она преобразилась».

В текущем году были реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса благоустройства. Преобразились Поморская набережная в Коле, городской парк в Мончегорске, центральные улицы в Полярных Зорях и Ковдоре. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустроен городской парк в Североморске. А в селе Ловозеро по идеям местных жителей появился современный сквер.

В рамках заседания была представлена новая цифровая платформа «Наш город» для представителей органов муниципального управления, обслуживающих организаций и подрядчиков.

Главный итог, который прозвучал на заседании, - благоустройство ради людей, а не для галочки. Работу по созданию комфортной среды в Заполярье планируют продолжать, делая ставку на конкретные нужды жителей.