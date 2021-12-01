Делать так, чтобы было удобно молодёжи - губернатор Мурманской области встретился с мурманскими студентами

В течении часа студенты задавали Андрею Чибису интересующие их вопросы о жизни в Мурманской области и о будущем региона.

Молодёжь - будущее нашего региона, поэтому в первую очередь жизнь в области нужно сделать удобной для них: сегодняшних школьников и студентов. Заставить ребят задержаться в области, работать здесь и растить уже своих детей. Именно на это направлены колоссальные усилия правительства региона, отметил Андрей Чибис во время встречи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для меня и для всей нашей команды приоритет делать так, как хотят они. Делать так, чтобы было удобно молодёжи. Пусть не обижается на меня старшее поколение, уважаемое старшее поколение, но наша задача - создавать и рабочие места, менять города, менять систему образования именно для потребности молодых ребят. Очень хочется, чтобы как можно меньше людей уезжало, чтобы как можно больше людей к нам приезжало».

И пришедшие на встречу студенты перемены замечают. Большинство из участников диалога с губернатором выражают желание после учёбы остаться в Мурманской области. Трудиться здесь на благо своего края. У каждого из них свои идеи, мысли и предложения, о которых молодые парни и девушки рассказали Андрею Чибису.

В течении часа студенты и губернатор обменивались мнениями и делились идеями по усовершенствованию жизни в Кольском Заполярье. Практические предложения, выдвинутые студентами, глава региона взял на заметку.