Делегации Мурманской области удалось заручиться поддержкой Совета Федерации и лично Валентины Матвиенко

Сегодня в рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации состоялась рабочая встреча председателя СФ Валентины Матвиенко и губернатора нашего региона Андрея Чибиса, на которой также присутствовали председатель областной Думы Сергей Дубовой, сенаторы от региона Константин Долгов и Татьяна Сахарова

Перед началом рабочей беседы Андрей Чибис познакомил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко с выставкой, которая посвящена достижениям Мурманской области. Она состоит из нескольких блоков. В части экономики перечислены основные показатели и динамика развития за последние 4 года. Так, порт Мурманск занимает 1-е место по грузообороту среди портов Арктической зоны и входит в топ-5 в стране по объёмам перевалки грузов. Для малого и среднего бизнеса действует 51 мера поддержки.

Одна из частей экспозиции была посвящена стратегическому плану «На Севере – жить». Также выставка рассказывает о реновации ЗАТО, поддержанной главой государства.

Завершает выставку блок про туристическую привлекательность региона. Здесь Андрей Чибис сделал приятный сюрприз - вручил председателю Совфеда «Паспорт полярника».

Позже состоялась рабочая встреча. Спикер Совета Федерации отметила, что участие области в Днях субъекта – это отличная возможность на федеральной площадке рассказать об успехах региона и обозначить имеющиеся проблемы. А ведь Мурманская область имеет большой потенциал для развития.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: «Думаю, сегодня получится полезный разговор. И главное, когда мы принимаем постановления СФ, куда прописываем все проблемы, которые есть, чтобы оказать поддержку и дополнительную помощь региону. Правительство всегда очень внимательно относится к нашим постановлениям. И как правило, 99% в полном объёме выполняется».

Андрей Чибис поблагодарил за конструктивное обсуждение ряда тем на заседаниях комитетов Совфеда, а также плодотворную работу с верхней палатой парламента.

После встречи с Валентиной Матвиенко, делегация Мурманской области отправилась на пленарное заседание. Это главное событие третьего и заключительного дня нашего региона в Совете Федерации. На нём были подведены итоги работы заполярной команды.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Основные вопросы, которые мы поднимали, были связаны с дополнительным финансированием потерь, связанных с неработающим населением. Уже выделено 2,9 млрд рублей после нулевых слушаний по бюджету. И, конечно, это также важно для развития нашего региона. Уверена, что после поручений Валентины Матвиенко все вопросы в обязательном порядке будут решены. И Мурманская область будет развиваться и процветать».

Константин Долгов, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Я бы особенно выделил вопросы, связанные с закупкой оборудования для двух объектов здравоохранения в Мурманске и Североморске. Это очень важно. Объекты есть, но нужно закупить современное и высокотехнологичное оборудование. Мы надеемся, что их удастся решить при поддержке правительства».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Благодарен сенатору Валентине Ивановне и аппарату СФ за подготовительную работу, которая проделана. Она шла не один день и не неделю, а несколько месяцев».

Для Мурманской области важно, что делегации удалось заручиться поддержкой Совфеда и лично Валентины Матвиенко по ряду важных вопросов. В их числе дополнительные финансы на зарплаты бюджетникам, чтобы была возможность проиндексировать выплаты. Фиксация уровня софинансирования для региона в рамках реновации ЗАТО. Возможность рыбакам-любителям продавать свою рыбу. И помощь в закупке оборудования для строящегося онкодиспансера и Североморской ЦГБ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Следующий момент – вопросы, связанные с модернизацией ЖКХ, введение топливных квот для закупки мазута, чтобы не было скачков ценовых и можно было покупать мазут по адекватной цене».

Все предложения были внесены в проект постановления Совета Федерации. Оно будет принято на ближайшем заседании верхней палаты парламента.