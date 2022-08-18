Делегация из ДНР во время визита Мурманскую область обсуждает вопросы взаимного сотрудничества

Представители деловой сферы ДНР обсудили с властями нашего региона вопросы по дальнейшему сотрудничеству. В республике базируется несколько предприятий, продукция которых может найти применение, к примеру, в региональной судоремонтной или даже горнодобывающей отраслях.

На деловой встрече представители регионального правительства и донецкого бизнеса обсудили возможности взаимного сотрудничества в самых разных сферах.

Представители деловой сферы ДНР обсудили с властями нашего региона вопросы по дальнейшему сотрудничеству. В республике базируется несколько предприятий, продукция которых может найти применение, к примеру, в региональной судоремонтной или даже горнодобывающей отраслях.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Номенклатура очень широкая – это и горно-шахтное оборудование, и конвейерные ленты, и вентиляция для шахт, для горных шахт наших, и различная продукция, которая связана с обеспечением и подачей электроснабжения. Номенклатура очень широкая, наши предприятия, которые занимаются не только добычей, но и переработкой, тоже заинтересованы в поставках, в том числе и упаковки, полимерной плёнки».

По мнению экспертов, территориям действительно есть, что предложить друг другу. Представители ДНР утверждают, что некоторые их предприятия уже работают в Заполярье, правда, налаживание связей несколько осложняется боевыми действиями. Мурманская область, в свою очередь, готова поделится опытом по производству товаров из рыбы.

Юрий Никоноров, первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР: «У вас, скажем, есть хорошие наработки по переработке рыбы. У нас, на сегодняшний день, есть мощности, которые можно было бы задействовать бизнесу Мурманской области. Вырабатываются определённые условия, поставляете товар, участвуете в производстве, заходите как инвестор. Очень интересная работа может быть».

Делегаты из ДНР в целях углубления сотрудничества планируют посетить и ряд заполярных предприятий.