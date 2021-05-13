Делегация из Москвы посетила ряд важных объектов в Заполярье

Один из них - Центр управления регионом и новый бассейн в Коле.

Полпред президента Александр Гуцан и секретарь Совбеза Николай Патрушев первыми увидели новый спорткомплекс с бассейном «Гольфстрим» в Коле. Для его строительства использовали панели, утепленные изоляционным материалом. Кроме того, в здании установлена собственная система отопления и подогрева воды.

Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности РФ по СЗФО: «Я обратил внимание на сроки. В очень сжатые сроки построен бассейн и сделан очень качественно. Приятно, что именно на месте готовили сам проект. Но самое главное, что дети очень довольны, глаза у них горят. Думаю, это будет способствовать тому, что местные ребята добьются серьёзных результатов».

В ФОКе есть две чаши, в том числе для юных спортсменов. Они сделаны из нержавеющей стали. Это повышает их прочность, долговечность и безопасность.

Александр Гуцан, полномочный представитель Президента в СЗФО: «Первую металлическую чашу бассейна мы увидели именно здесь. Думаю, опыт Мурманской области - пример строительства бассейна в Коле, стоит использовать регионами округа».

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Патрушева и Гуцана за высокую оценку и поддержку в решении важных для Мурманской области вопросов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Спасибо огромное за поддержку наших инициатив. Мы рады, что в небольшом городе с населением менее десяти тысяч человек появился такой спортивный объект. В ближайший год построим ФОК с бассейном в Заозерске, который очень ждут».

«Гольфстрим» уже открыт для первых посетителей. Кроме того, столичные гости побывали на экскурсии в Центре управления регионом.