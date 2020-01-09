День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.01.20 19:30
Делегация из Мурманска побывала в городе-побратиме Харбине
Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев подвёл итоги визита заполярной делегации в Харбин - крупного политического, экономического и культурного центра в северо-восточном Китае. На встрече стороны определили сферы сотрудничества между городами.
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Александр
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Zdoroviak
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владимир
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