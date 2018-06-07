Делегация из Мурманска примет участие в Слёте городов-героев

12 июня делегация из Мурманска отправится в Севастополь для того, чтобы принять участие в Слёте городов-героев. Главной задачей поездки будет налаживание связей между городами, обсуждение перспектив развития патриотического воспитания и обмен опытом в этом направлении.

На Слёте городов-героев в Севастополе столицу Заполярья будут представлять руководители организаций, занимающихся патриотическим воспитанием молодёжи.

- 13 и 14 июня этого года в городе-герое Севастополе состоится очередной Слёт городов-героев. На это мероприятие отправляется делегация города-героя Мурманска. Мы считаем, что этот слёт - хорошая площадка для обсуждения проблем патриотического воспитания молодёжи, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - На наш взгляд, несправедливо, что города-герои, которые имеют высшую награду, незаслуженно обделены вниманием. Мы считаем, что недостаточно связей между городами-героями, которые существуют на сегодняшний день. Этот потенциал нужно использовать.

- Это уникальная возможность, когда можно встретиться с людьми, коллегами из других городов, обменяться опытом и наладить взаимоотношения, взаимные контакты, - говорит Даир Абдурахманов, руководитель центра гражданско-патриотического воспитания «Крылатая гвардия».

Для директора мурманской школы № 4 Ирины Бойковой эта поездка станет второй. На базе этого образовательного учреждения успешно функционируют кадетские классы, ученики задействованы в отряде волонтеров и всероссийском движении «Юнармия».

- Мне бы хотелось посмотреть, как организуется работа по патриотическому воспитанию в Севастополе, - говорит Ирина Бойкова, директор школы № 4 города Мурманска. - Мы будем общаться с руководителями, со школьниками, со студентами. Надеюсь на то, что мы наладим контакты с руководителями и будем в дальнейшем сотрудничать с ними.