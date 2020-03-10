Делегация из ЗАТО Александровск приняла участие в фестивале городов воинской славы и городов-героев

В Архангельске в десятый раз состоялся молодёжный фестиваль городов воинской славы. В событии приняла участие и делегация из Полярного. Одним из лауреатов конкурса стала талантливая александровская вокалистка Екатерина Клименко.

Екатерина Клименко, лауреат фестиваля в номинации «Эстрадный вокал. Солист. Любитель», г. Полярный: «Организация фестиваля была на высоком уровне, было много участников – более ста. Ещё понравилось то, что фестиваль не только вокальный, а были представлены фотоработы, проекты для молодёжи».

Участие во встрече представителей городов с тяжёлой военной историей, которая состоялась в Архангельске, принял и глава большого ЗАТО.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «О нашем городе должны знать все! Должны знать и понимать, что жители города воинской славы Полярного непосредственно принимали участие в войне, как столица северного флота, как главная военно-морская база Северного флота».

Участие в фестивале приняли более ста представителей молодёжи со всей России и ближнего зарубежья, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, школьники, кадеты и юнармейцы. Завершилась встреча делегаций гала-концертом.