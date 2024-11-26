Делегация Мурманска во в главе с Юрием Сердечкиным работает в Китайской Народной Республике

Стороны уже подписали протокол намерений об установлении побратимских отношений между нашим городом и городом Ляньюньган.

Это крупный промышленный, логистический, внешнеторговый и туристический центр провинции Цзянсу. Городской округ расположен в восточной части КНР, на побережье Жёлтого моря.

Порт Ляньюньгана входит в число десяти крупнейших портов Китая и пятидесяти крупнейших контейнерных портов мира.

Глава Мурманска уверен, что сотрудничество между городами обладает огромным потенциалом, в том числе сферах горной и рыбной промышленности, экономики и торговли.