День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.09.25 19:30
Делегация Мурманской области принимает участие в первой Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.Беларусь»
Наш регион активно развивает сотрудничество с братской республикой. В первую очередь, это логистика.
Один из главных инвестиционных проектов заключается в строительстве нового мультимодального порта мощностью 25-30 млн тонн. На горнодобывающих предприятиях Заполярья успешно работают порядка 300 «БЕЛАЗов», а на дорогах – более 200 автобусов «МАЗ». Недавно в Кольском Заполярье открыли центр технической поддержки карьерных самосвалов.
В рамках выставочной части «ИННОПРОМ. Беларусь» в ближайшие дни более 500 компаний из Беларуси, России и других стран представят свои достижения в областях машиностроения, металлургии, химической промышленности, IT и автоматизации.
Работа делегации Мурманской области в рамках Большой промышленной недели продолжится на конференции институтов инвестиционного развития.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-
Последние комментарии
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
-Скоро в эфире01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)IT, медицина и военная служба лидируют в рейтинге престижных профессий-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 74 копейки, евро потерял 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)По мнению жильцов дома №8 по переулку Арктическому в Мурманске, их управляющая компания не выполняет своих обязательств-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет