Делегация Мурманской области принимает участие в первой Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ.Беларусь»

Наш регион активно развивает сотрудничество с братской республикой. В первую очередь, это логистика.

Один из главных инвестиционных проектов заключается в строительстве нового мультимодального порта мощностью 25-30 млн тонн. На горнодобывающих предприятиях Заполярья успешно работают порядка 300 «БЕЛАЗов», а на дорогах – более 200 автобусов «МАЗ». Недавно в Кольском Заполярье открыли центр технической поддержки карьерных самосвалов.

В рамках выставочной части «ИННОПРОМ. Беларусь» в ближайшие дни более 500 компаний из Беларуси, России и других стран представят свои достижения в областях машиностроения, металлургии, химической промышленности, IT и автоматизации.

Работа делегации Мурманской области в рамках Большой промышленной недели продолжится на конференции институтов инвестиционного развития.